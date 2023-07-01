الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوة الاتحاد الإفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها من الصومال

أخبار دولية
2023-07-01 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوة الاتحاد الإفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها من الصومال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوة الاتحاد الإفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها من الصومال

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.  
     
وقالت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) في بيان الجمعة إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 حزيران. 
      
ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه "محطة مهمة" في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية. 
      
وجدد مجلس الأمن الثلاثاء لمدة ستة أشهر تفويضه لقوة الاتحاد الإفريقي التي لديها مهلة حتى نهاية أيلول لسحب 3000 جندي إضافيين. 
      
وضمت أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من دول إفريقية عدة بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية عام 2024. 
     
وفي نيسان 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي تم تشكيلها في عام 2007. وأتميس وهي بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب الإسلامية المتطرفة. 
     
وتشن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا دمويا ضد الحكومة الهشة المدعومة دوليا في مقديشو منذ أكثر من 15 عاما. وتواصل تنفيذ هجمات مميتة على الرغم من الهجوم الكبير الذي شنته القوات الموالية للحكومة في آب الماضي بدعم من قوة الاتحاد الإفريقي وضربات جوية أميركية.
     
وفي أكثر الهجمات دموية، قتل 54 من جنود حفظ السلام الأوغنديين في أواخر أيار عندما اقتحم مسلحو حركة الشباب قاعدة للاتحاد الإفريقي جنوب غرب مقديشو.
 

أخبار دولية

قوة الاتحاد الإفريقي

الصومال

LBCI التالي
اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره السويديّ حول حرق القرآن الكريم
وزارة الداخلية تفيد بتوقيف 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-21

بدء انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال

LBCI
أخبار دولية
2023-06-23

الأمم المتحدة تدعو إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"

LBCI
أخبار دولية
2023-06-21

هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال مع بدء انسحاب القوات الإفريقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-10

حركة الشباب تضرب مجددا قلب العاصمة الصومالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:21

الشارع الفرنسي يغلي فهل يهدأ بعد جنازة الفتى نائل؟

LBCI
أخبار دولية
06:57

اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره السويديّ حول حرق القرآن الكريم

LBCI
أخبار دولية
05:42

وزارة الداخلية تفيد بتوقيف 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
05:10

حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح بالتقاط الصور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-19

إنهيار ثلجي في عيون أرغش وأضرار هائلة... ما الأسباب؟

LBCI
أخبار دولية
2023-05-17

الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية

LBCI
حال الطقس
2023-06-13

ماذا في تفاصيل الطقس؟

LBCI
أخبار دولية
2023-06-27

عقوبات أميركية تستهدف مصادر تمويل مجموعة فاغنر في إفريقيا الوسطى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:21

الشارع الفرنسي يغلي فهل يهدأ بعد جنازة الفتى نائل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:43

رعد: للمطبّلين والمزمرين بوجه الثنائي ومرشحه ​أنتم تحاربون طواحين الهواء

LBCI
أخبار دولية
13:52

كيف احتوت الحكومة الفرنسية العنف بعد ليلة ثالثة من الشغب؟

LBCI
أخبار دولية
13:49

ردود الفعل على إحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

معهد الآداب الشرقية في عيده الـ١٢٠: إرث فريد في المنطقة ومتجدد بمجال اللغة العربية وفهم النصوص المقدسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تاريخ عابق بالذكريات وسياحة طبيعية في المتين- مشيخا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الشعر من جيل إلى جيل محفور في الكتب ومواقع التواصل الإجتماعي أيضًا!

LBCI
أخبار لبنان
13:35

بيكريس في بيروت... وسلسلة مشاريع تشمل مجالات الصحة والتربية والثقافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

نتائج الدور الربع نهائي ومباراة تحديد المراكز في بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:35

إستدرج معلمته ثم اغتصبها وحاول خنقها مهدداً بحرقها... إبن الـ17 سنة ضحك خلال النطق بالحكم!

LBCI
خبر عاجل
17:11

القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

LBCI
أمن وقضاء
11:50

العثور على جثة رجل قضى بأزمة قلبية قرب كنيسة مار تقلا في البوار

LBCI
رياضة
14:41

"لقد صدمت بشدة"... توقيف مدرب باريس سان جرمان ونجله وهذه هي تهمته!

LBCI
منوعات
15:23

إبن الـ7 أعوام سقط من العبارة ووالدته قفزت لإنقاذه... توفيا في المياه المتجمدة: حادثة أم جريمة؟!

LBCI
منوعات
09:44

تزامناً مع إشعال النيران في الشوارع الباريسية... الرئيس الفرنسي يرقص على أنغام إلتون جون! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:55

بعد مرافقة المؤسسة لـ38 سنة... الـLBCI تكرم المصور سعيد بيتموني وتمنحه درعًا تقديرية

LBCI
أخبار لبنان
06:58

العثور على جثة شاب في جرد الارز.. ستريدا جعجع: طلبت إرسال قوّة من الجيش إلى المنطقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More