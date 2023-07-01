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اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره السويديّ حول حرق القرآن الكريم
أخبار دولية
2023-07-01 | 06:57
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اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره السويديّ حول حرق القرآن الكريم
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقية فؤاد حسين يناقش مع نظيره السويديّ تداعيات حرق القرآن الكريم والاساءة له
تلقى نائب رئيس مجلس وزير الخارجيَّة العراقية فؤاد حسين إتصالًا هاتفيّاً، يوم الجمعة المُوافِق 2023/6/30، من نظيره السويديّ السيِّد توبياس بيلستروم، وجرى خلال الإتصال مناقشة تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويديّة ستوكهولم، يوم الأربعاء المُوافِق 2023/6/28.
وأعرب فؤاد حسين عن إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لهذا العمل الشنيع الذي يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويأجج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل إستفزازًا خطيرًا لهم.
مُشيراً إلى أنَّ حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الاسلاموفوبيا، مُطالبًا الحكومة السويديّة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص، داعيًا الحكومة السويديّة إلى تسليمه للحكومة العراقيَّة من أجل محاكمته وفق القانون العراقيّ.
من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة السويديّ عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مُعبرًا عن عميق أسفه لما حدث، مُؤكِّداً أنَّ الحكومة السويديّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، مُضيفاً أنَّ حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث.
أخبار دولية
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجيَّة
فؤاد حسين
السويد
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