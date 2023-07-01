ترشيح أوكرانيا سيكون أولوية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي

بيان مشترك بين زيلينسكي وسانشيز: ترشيح أوكرانيا سيكون أولوية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي



سيكون ترشح أوكرانيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل، وفق ما أكد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت.



وبحسب الإعلان الذي وزعه مكتب زيلينسكي، أعربت إسبانيا عن "تأييدها لترشيح أوكرانيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وسيكون ذلك من أولويات رئاستها" التي بدأت السبت، وأكدت أهمية "تعزيز الشراكة بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من خلال إنشاء مجلس ناتو-أوكرانيا".