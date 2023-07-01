بايدن يستقبل الأربعاء رئيس وزراء السويد لبحث ملفي عضوية الناتو وأوكرانيا

البيت الأبيض: الجانبان سيعيدان التأكيد أن السويد يجب أن تنضم إلى الناتو في أقرب وقت ممكن

يستقبل جو بايدن الاربعاء رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض للبحث في ملف انضمام بلاده إلى حلف شمال الاطلسي ودعم أوكرانيا، وفق ما ذكرت الرئاسة الأميركية السبت.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن الجانبين "سيعيدان التأكيد أن السويد يجب أن تنضم إلى الناتو في أقرب وقت ممكن" وسيبحثان في "التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا" في مواجهة روسيا.