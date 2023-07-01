العاهل الهولندي يعتذر عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية

العاهل الهولندي: اليوم أنا أعتذر شخصيا

تقدّم ملك هولندا فيليم ألكسندر السبت بالاعتذار رسميا عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك في الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد في المستعمرات السابقة.



وقال العاهل الهولندي "أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم. اليوم أنا أعتذر شخصيا".

