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مقتل وزير شؤون الأسرى الفلسطيني في حادث سير في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-07-01 | 10:29
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مقتل وزير شؤون الأسرى الفلسطيني في حادث سير في الضفة الغربية المحتلة
قُتل وزير شؤون الأسرى الفلسطيني وشخصان كانا معه في السيارة في حادث سير "مروِّع" وقع بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان للمتحدث باسم الشرطة الفلسطينية.
ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير قدري أبو بكر "المناضل الوطني الكبير".
وقال عباس في بيان له "إن المناضل أبو بكر أمضى حياته مناضلا صلبا مدافعا عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني المستقل"، مشيدا "بدوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية".
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات أن الحادث نجم عن تصادم سيارتين على طريق سريع، نتيجة السرعة "على الأغلب". لكنه أضاف أن "التحقيق جارٍ لمعرفة التفاصيل".
إضافة الى القتلى الثلاثة في الحادث، نُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، وحالتهم ما بين المتوسطة والخطرة.
وشغل ابو بكر منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، وهو منصب برتبة وزير، في العام 2014.
أخبار دولية
وزير شؤون الأسرى الفلسطيني
الضفة الغربية
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