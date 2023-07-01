روما تأسف "للتعاسة الواضحة" في الضواحي الفرنسية

روما تأسف "للتعاسة الواضحة" في الضواحي الفرنسية



أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السبت عن أسفه "للتعاسة الواضحة" في الضواحي الفرنسية التي عاشت الجمعة ليلتها الرابعة على التوالي من أعمال الشغب والنهب والصدامات بين قوات الأمن ومحتجين على مقتل شاب برصاص الشرطة.



وردًا على سؤال بشأن الإحتجاجات العنيفة في الجارة الشمالية لبلاده، قال تاياني الذي يتولى أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة اليمينية المتشددة برئاسة جورجيا ميلوني إن "هذه مسألة تخص فرنسا حصرًا".



وأضاف في مقابلة مع محطة "راديو 1" الإذاعية: "من الواضح أن هناك تعاسة، وخصوصًا في الضواحي الفرنسية الكبرى، وقد انفجرت عندما حدثت هذه الواقعة المحزنة للغاية والتي لم يكن ينبغي أن تحصل".