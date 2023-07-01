أربعون دبلوماسياً وموظفاً روسياً يغادرون رومانيا إثر طلب من الحكومة

يغادر أربعون دبلوماسياً وموظفاً في السفارة الروسية في بوخارست رومانيا، إثر طلب من الحكومة، وذلك على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين منذ بدء النزاع في أوكرانيا.



وأكدت قالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان أنّ أحد عشر دبلوماسياً و20 فرداً من الطاقم التقني والإداري ترافقهم عائلاتهم، سيغادرون رومانيا في طائرة مدنية تابعة لشركة طيران روسية.



وأظهرت وسائل الإعلام طائرة من طراز ايليوشين ايل-96 تحط على مدرج مطار بوخارست على أن تغادره بعد الظهر، بحسب ما نقلت الصحافة المحلية عن مصادر ملاحية.



ولفتت الوزارة إلى أنّ هذا القرار "يعكس المستوى الراهن للعلاقات الثنائية" التي قلّصتها رومانيا إلى حدّ بعيد "بعدما باشرت موسكو حربها العدوانية على أوكرانيا".



وكانت السلطات الرومانية تقدمت بطلبها في الثامن من حزيران، وأمهلت روسيا ثلاثين يوماً لتنفيذه.