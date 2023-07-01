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مصرع ستة أشخاص بحريق في ملهى ليلي في كمبوديا

أخبار دولية
2023-07-01 | 13:49
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مصرع ستة أشخاص بحريق في ملهى ليلي في كمبوديا
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مصرع ستة أشخاص بحريق في ملهى ليلي في كمبوديا

مصرع ستة أشخاص بحريق في ملهى ليلي في كمبوديا

قضى ستة أشخاص على الأقل السبت بحريق إندلع في ملهى ليلي في بنوم بنه عاصمة كمبوديا، وفق ما أفادت الشرطة. 
     
وقال المتحدث بإسم شرطة البلدية سان سوك سيها لوكالة فرانس برس إن الحريق إندلع مساء السبت لأسباب لا تزال مجهولة، وأودى بأربعة رجال وامرأتين.
     
وأضاف أن عناصر الإطفاء لم يتمكنوا من إخماد الحريق إلا بعد ساعات عدة، لافتًا إلى أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من دخول المبنى المحترق.
      
وأشار إلى أننا "نجهل حتى الآن ما إذا كان ثمة ضحايا آخرون".

أخبار دولية

حريق

ملهى ليلي

كمبوديا

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