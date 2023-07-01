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غوتيريش يدعو من بور أو برنس إلى عدم "نسيان" هايتي
أخبار دولية
2023-07-01 | 13:54
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غوتيريش يدعو من بور أو برنس إلى عدم "نسيان" هايتي
غوتيريش يدعو من بور أو برنس إلى عدم "نسيان" هايتي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش السبت من بور أو برنس إلى عدم "نسيان هايتي"، مبديًا "تضامنه" مع الهايتيين العالقين في "حلقة مأسوية" من العنف والبؤس والكوارث الصحية.
وقال غويتريش في تغريدة بعد دقائق من وصوله في أول زيارة له للبلاد بعد توليه منصبه: "أنا في بور أو برنس للتعبير عن تضامني مع الشعب الهايتي ومناشدة المجتمع الدولي مواصلة دعم هايتي، بما في ذلك بقوة دولية يمكنها دعم الشرطة الوطنية".
وأضاف: "ليس الآن الوقت المناسب لنسيان هايتي"، بينما أشار المتحدث بإسمه إلى الحلقة المأسوية من الأزمات الأمنية والسياسية والإنسانية التي يعانيها الهايتيون.
أخبار دولية
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غويتريش
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