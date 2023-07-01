النمسا تعتزم الإنضمام إلى المشروع الألماني للدفاع الجوي الأوروبي

النمسا تعتزم الإنضمام إلى المشروع الألماني للدفاع الجوي الأوروبي

أعلنت النمسا السبت عزمها على الإنضمام إلى مشروع "يورو سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية) الذي أطلقته ألمانيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مشددة في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة لا تؤثر بتاتًا على وضعها كدولة محايدة.



وقال المستشار النمسوي كارل نيهامر في بيان: "علينا أن نتخذ وسنتخذ إحتياطات لحماية بلدنا من مخاطر التعرض لهجمات بصواريخ أو بطائرات مسيرة"، مشيرًا إلى "خطر تزايد بشدة".



وأكد نيهامر أن هذا القرار لا يؤثر البتة على وضع بلاده كدولة محايدة، علمًا بأنها عضو في الإتحاد الأوروبي منذ 1995.