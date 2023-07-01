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تظاهرة جديدة في إسرائيل رفضاً لمشروع نتنياهو لتعديل النظام القضائي
أخبار دولية
2023-07-01 | 16:07
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تظاهرة جديدة في إسرائيل رفضاً لمشروع نتنياهو لتعديل النظام القضائي
شارك آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن بند رئيسي في مشروعه "الإصلاحي".
وككلّ أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد المتظاهرون في تلّ أبيب رافعين لافتات كتب عليها "فلننقذ الديموقراطية".
وعلى الرّغم من أنّ السلطات لم تعلن في الحال عن عدد الذين شاركوا في هذه التظاهرة، إلا أنّ عشرات الآلاف دأبوا على المشاركة أسبوعياً في سابقاتها.
ويحتجّ المتظاهرون منذ كانون الثاني على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.
وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في آذار، تعهّد نتانياهو قبل أسبوعين استئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية" لإقرار مشروعه.
أخبار دولية
إسرائيل رفضاً لمشروع
نتنياهو
تعديل النظام القضائي
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