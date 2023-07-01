ستة قتلى في انهيار مبنى في ساحل العاج

قضى ستة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون في انهيار مبنى قيد الإنشاء الجمعة في أبيدجان، وفق ما أعلنت وزارة الإعمار في ساحل العاج السبت.



وأوضحت الوزارة أن المبنى "غير المرخص" الواقع في منطقة كوكودي انهار، فيما أفاد مصور من وكالة فرانس برس أن البحث عن الضحايا تحت الأنقاض استمر عدة ساعات.



وأعلنت الوزارة أن "الحصيلة الأولية لهذه المأساة هي ستة قتلى وتسعة جرحى تم إجلاؤهم بشكل عاجل إلى منشأة طبية".