سانا: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه بيروت مستهدفًا نقاطًا في محيط حمص

شنت إسرائيل ضربات جوية قرب مدينة حمص بحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا الأحد عن مصدر عسكري.وقال المصدر: "حوالى الساعة 00,20 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".أضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واقتصرت الخسائر على الماديات".في 14 حزيران أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطا قرب دمشق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتذاك بأن القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران".نادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.تشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.