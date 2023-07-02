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مدير سي آي إيه: حرب أوكرانيا "مدمرة" لبوتين و"فرصة" لوكالة الاستخبارات

أخبار دولية
2023-07-02 | 01:41
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مدير سي آي إيه: حرب أوكرانيا &quot;مدمرة&quot; لبوتين و&quot;فرصة&quot; لوكالة الاستخبارات
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مدير سي آي إيه: حرب أوكرانيا "مدمرة" لبوتين و"فرصة" لوكالة الاستخبارات

مدير سي آي إيه يعتبر أنّ حرب أوكرانيا "مدمرة" لبوتين و"فرصة" لوكالة الاستخبارات

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز السبت إن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير "مدمر" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن الاستياء الداخلي إزاء النزاع خلق "فرصة في جيل" للوكالة الأميركية.
 
ومتحدثا في مؤسسة ديتشلي في بريطانيا رأى برنز أن غزو بوتين لأوكرانيا هو "التحدي الجيوسياسي الأكثر إلحاحا وحدّة للنظام العالمي اليوم".
 
وجاءت كلمته بعد أسبوع على قيام قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بتمرد فاشل على القيادة العسكرية الروسية.
 
وفي تبريره لذلك اتهم بريغوجين روسيا باستهداف قواته بضربات صاروخية قاتلة في أوكرانيا ووجه انتقادات لاذعة لخطاب موسكو بشأن النزاع قائلا إنه بدأ "من أجل الترويج الذاتي لمجموعة من الأوغاد".
 
وقال برنز إن "انعكاسات تلك الكلمات ستستمر لبعض الوقت، وهي تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه".
     
واعتبر الحرب "فشلا استراتيجيا" لموسكو كشف عن نقاط ضعف الجيش، وأنها ألحقت ضررا بالاقتصاد وجعلت من حلف شمال الأطلسي أكبر وأقوى.
 
وأضاف أن "السخط من الحرب سيستمر في تقويض القيادة الروسية هذا السخط يخلق فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل لنا في وكالة الاستخبارات المركزية".
 
وتابع: "لن ندعها تذهب سدى" لافتا إلى أن وكالة سي آي إيه نشرت مؤخرا على منصة تلغرام إعلانا يُطلع الروس على كيفية الوصول إلى الوكالة عبر شبكة "الإنترنت المظلم".
 
وتابع "حصلنا على 2,5 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول ونحن منفتحون جدا على التعامل".
 
لم يشر برنز إلى زيارة أجراها مؤخرا إلى أوكرانيا والتقى فيها نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فلاديمير زيلينسكي. وجاءت الزيارة قبل تمرد بريغوجين.
 
وركزت كلمة برنز أيضا على الصين التي قال إنها "الدولة الوحيدة التي لديها النية لإعادة رسم النظام العالمي، وبشكل متزايد، لديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك".
 
وحذر برنز من "القمع المتزايد (الذي يمارسه الرئيس الصيني شي جينبينغ) في الداخل وعدوانيته في الخارج" وقال إن وكالة سي آي إيه أنشأت مركز مهمة يركز حصرا على القوة الآسيوية ورفَعت نسبة الميزانية الإجمالية على أنشطة الصين بأكثر من الضعف.

أخبار دولية

سي آي إيه

أوكرانيا

وكالة الاستخبارات

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