لولا يقابل بعدم مبالاة منع القضاء البرازيلي بولسونارو من العمل السياسي

لولا يقابل بعدم مبالاة منع القضاء البرازيلي بولسونارو من العمل السياسي

أبدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عدم مبالاته إزاء منع القضاء سلفه جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على "سكينة" حكومته.



وقال الرئيس اليساري للصحافيين السبت: "بولسونارو يعرف ما قام به: إذا تصرف بشكل جيد، ستتم مكافأته، إذا تصرف بشكل سيء، ستتم معاقبته بما يتماشى مع الخطأ الذي ارتكبه".



وأضاف وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية أن "القرار مسألة تعود إلى القضاء، ولا تؤثر على سكينة الحكومة".