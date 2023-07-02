إيران تدعو فرنسا إلى وقف "التعامل العنيف" مع المحتجين

إيران تدعو فرنسا إلى وقف "التعامل العنيف" مع المحتجين

دعت إيران فرنسا الأحد الى وقف "التعامل العنيف" وضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل شاب برصاص شرطي.



وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "المطلوب هو قيام الحكومة الفرنسية بإحترام مبادىء الكرامة الإنسانية وحرية التعبير وحق الإحتجاج السلمي للمواطنين، ووقف التعامل العنيف مع مواطنيها".



ودعا في بيان "الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والإهتمام بمطالب المحتجين".



واعتبر كنعاني أن "ممارسة التمييز ضد المهاجرين وعدم تقبلهم وعدم تصحيح التعامل الخاطىء معهم من قبل بعض الدول الأوروبية أدى إلى خلق أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين ومنهم في فرنسا"، داعيًا الرعايا الإيرانيين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى فرنسا قدر الإمكان في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية.

