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أوكرانيا تعلن إسقاط صواريخ ومسيرات روسية إستهدفت كييف

أخبار دولية
2023-07-02 | 06:41
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أوكرانيا تعلن إسقاط صواريخ ومسيرات روسية إستهدفت كييف
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أوكرانيا تعلن إسقاط صواريخ ومسيرات روسية إستهدفت كييف

أوكرانيا تعلن إسقاط صواريخ ومسيرات روسية إستهدفت كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت ليلًا ثلاثة صواريخ كروز وثماني طائرات مسيرة مسلحة في أول هجوم روسي على كييف خلال 12 يومًا.
      
وقال سلاح الجو الأوكراني إنه دمر "جميع الأهداف الجوية"، وهي ثماني طائرات مسيرة إيرانية الصنع وثلاثة صواريخ كاليبر.
      
وأضاف في بيان: "أطلقت ثماني مسيرات شاهد من الجنوب الشرقي وثلاثة صواريخ كاليبر من البحر الأسود". 
      
من جهته، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف رسلان كرافشينكو إلى أن ثلاثة منازل خاصة تضررت جراء سقوط حطام في منطقة كييف كما أصيب رجل في ساقه.
      
وتزايدت قدرة أوكرانيا على إسقاط صواريخ كروز والطائرات المسيرة الروسية بعد حصولها على قدرات دفاع جوي متقدمة من حلفائها الغربيين. 
      
ورغم بقائها بمنأى نسبيًا على الهجمات منذ بداية العام، شهدت كييف غارات جوية ليلية متكررة في أيار.
 

أخبار دولية

أوكرانيا

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