إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيلي بعد استهدافها في سماء جنين

كشفت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنّ مقاتليها تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيلي، والسيطرة عليها، بعد استهدافها في سماء جنين، شمالي الضفة الغربية.



وقالت الكتيبة التابعة للجهاد الاسلامي انه تم استهداف مسيّرة إسرائيلية بصليات من الرصاص وتم إسقاطها والسيطرة عليها.