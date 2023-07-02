السفير الأميركي لدى تل أبيب: التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية "معقد وصعب"

أكّد السفير الأميركي لدى تل أبيب، أنّ التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية "معقد وصعب"، مشيراً إلى اعتقاده أنّ تدخلاً من الرئيس الأميركي، جو بايدن، "سيكون حاسماً في الأمر".