لقاء بين السوداني والسفير السوري لدى العراق.. وتأكيد أهمية التعاون الثنائي

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل السفير السوري لدى العراق



أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية.



وكان السوداني استقبل اليوم الأحد، الدندح وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.