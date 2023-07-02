منظمة العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن معارضين سجنوا "ظلمًا" منذ عشر سنوات

منظمة العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن معارضين سجنوا "ظلمًا" منذ عشر سنوات

دعت منظمة العفو الدولية الأحد الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" هذا العام إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين الإماراتيين "المسجونين ظلمًا" عقب محاكمة جماعية جرت في عام 2013.



وبمناسبة مرور عقد على إنتهاء هذه المحاكمة وقبل أشهر من إنعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ في نهاية العام، حذرت المنظمة غير الحكومية في بيان قائلة: "إذا أرادت الحكومات في كل أنحاء العالم ضمان عدم تشويه كوب 28 بسبب القمع، فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء".



وأشارت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان إلى أن "الإمارات في دائرة الضوء الدولية من خلال إستضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ. إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60 الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتموا مدة عقوبتهم".