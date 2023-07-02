إسرائيل تصادق على شراء سرب ثالث من طائرات إف-35 المقاتلة

صادقت إسرائيل على شراء سرب ثالث من الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأحد.



وإسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات إف-35، المقاتلات الأكثر تقدما في العالم والتي تتميز بقدرتها على التخفي ويمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية والضرب في عمق أراضي العدو والانخراط في معارك جوية.



وقالت الوزارة في بيان، إن صفقة شراء 25 طائرة إف-35 والتي من المتوقع إبرامها في الأشهر المقبلة، ستوسع الأسطول الإسرائيلي من هذه الطائرات إلى 75 طائرة.



وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال أموال المساعدات العسكرية الأميركية التي تتلقاها إسرائيل.



وجاء في البيان أن "هذا الاتفاق الجديد سيضمن استمرار التعاون بين الشركات الأميركية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية في إنتاج قطع غيار الطائرات".



وكانت إسرائيل أعلنت في أيار 2018 أنها أصبحت أول دولة تستخدم طائرات إف-35 في القتال.



وشنّت الدولة العبرية مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية خلال السنوات الأخيرة، استهدفت أساسا القوات المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري.



وقبل ساعات من إعلانها المصادقة عن خطة شراء المقاتلات الأحد، قالت إسرائيل إنها ضربت بطارية مضادة للطائرات في سوريا ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا على الأراضي الإسرائيلية.



وأشارت الى أن طائرات إسرائيلية "قصفت أيضا أهدافا إضافية في المنطقة"، ولم ترد أنباء عن أضرار جراء الصاروخ السوري.