مقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم لطالبان في باكستان

قتل ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود في هجوم شنته طالبان باكستان الأحد على نقطة تفتيش في ولاية بلوشستان بجنوب غرب البلاد، وفق ما أفاد مصدر رسمي.



وهاجم اثنا عشر مقاتلا من طالبان هذا الموقع في إقليم زوب، ما أدى الى اندلاع معركة استمرت ساعتين.



وقال مفوض الإقليم سعيد عمراني: "قتل ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود، إضافة الى رجل يشتبه بأنه أحد المهاجمين".



ولاحقا، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، لافتة الى أن القتيل المذكور الذي أردته الشرطة هو أحد المهاجمين.



وطالبان باكستان لا صلة تربطها بطالبان الأفغانية، لكن عقيدة مماثلة تجمعهما.



وازدادت الهجمات في باكستان منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان وانتهاء وقف لاطلاق النار بين طالبان باكستان والحكومة الباكستانية في تشرين الثاني الفائت بعد سريانه لوقت طويل.



ووقعت الهجمات خصوصا في المناطق المجاورة لأفغانستان. وتعتبر إسلام اباد أن مقاتلي طالبان باكستان يلوذون بهذا البلد.



وفي كانون الثاني، قام شخص قالت السلطات إنه مرتبط بطالبان باكستان، بتفجير نفسه في مسجد تابع لقاعدة للشرطة في بيشاور (شمال شرق)، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثمانين شرطيا.

