المستشار الألماني يتابع "بقلق" أعمال الشغب في فرنسا

المستشار الألماني يعرب عن "قلقه" لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن "قلقه" لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية والتي أدت الى ألغاء زيارة دولة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى ألمانيا.



وقال شولتس في مقابلة مع قناة "اي آر دي" التلفزيونية العامة: "بالتأكيد نتابع بقلق" ما يحصل في فرنسا، مضيفا: "لدي أمل كبير، وأنا مقتنع تماما، بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل (لضمان) تحسن الوضع سريعا".