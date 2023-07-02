جولة دبلوماسية أوروبية لبايدن بين 9 و13 تموز

يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة دبلوماسية أوروبية بين التاسع والثالث عشر من تموز، يزور خلالها المملكة المتحدة ويحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا قبل أن يتوجه الى فنلندا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وسيلتقي بايدن الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 تموز، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.



وفي هلسنكي، سيحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.