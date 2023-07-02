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جدّة الشاب نائل تدعو عبر التلفزيون الى وقف أعمال الشغب في فرنسا

أخبار دولية
2023-07-02 | 10:43
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جدّة الشاب نائل تدعو عبر التلفزيون الى وقف أعمال الشغب في فرنسا
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جدّة الشاب نائل تدعو عبر التلفزيون الى وقف أعمال الشغب في فرنسا

وجهت جدّة الشاب نائل م. الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب باريس مطلع الأسبوع أعمال شغب في عموم فرنسا، دعوة عبر التلفزيون الأحد ناشدت فيها المحتجّين التوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.
     
وغداة ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة على مقتل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي أطلق النار عليه من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة، قالت الجدّة ناديا مخاطبة المحتجّين: "توقّفوا، لا تكسّروا".
     
وأضافت في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية: "لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقّفوا. فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات".
     
وتابعت: "توقّفوا. من يستقلّ هذه الحافلات هنّ أمّهات، من يسير في الخارج هنّ أمّهات".
     
وعلى مدى الليالي الخمس الفائتة شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل الشاب وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.

أخبار دولية

أعمال الشغب

فرنسا

نائل

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