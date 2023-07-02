التلفزيون الرسمي الروسي يعزو انحراف موقف بريغوجين الى المال

اتهم التلفزيون الرسمي الروسي الأحد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بانه انحرف عن موقفه بعدما تلقى مليارات من المال العام، ما يدعم السردية الجديدة للسلطة حول المجموعة شبه العسكرية منذ تمردها الفاشل.





وقال دميتري كيسيليوف وهو أحد الأصوات الرئيسية لدى آلة الاعلام في الكرملين في برنامجه الاسبوعي إن "بريغوجين فقد وجهته بسبب المبالغ الضخمة من المال".





وأضاف أن "الشعور بالاعتقاد أن كل شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عمليات (فاغنر) في سوريا وإفريقيا". وتابع أن هذا الشعور "تعزز" بعد أن استولى مرتزقة بريغوجين هذا العام على مدينتي سوليدار وباخموت في اوكرانيا.