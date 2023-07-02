"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

مدير سي آي إيه: حرب أوكرانيا "مدمرة" لبوتين و"فرصة" لوكالة الاستخبارات

مدير سي آي إيه: حرب أوكرانيا "مدمرة" لبوتين و"فرصة" لوكالة الاستخبارات

وزارة الداخلية الفرنسية: توقيف 322 شخصا على خلفية الشغب في فرنسا الأحد