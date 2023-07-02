كييف تعلن أنّ قواتها تخوض "معارك ضارية" ضدّ قوات روسية تتقدّم في الشرق

أعلنت كييف الأحد، أنّ قواتها تخوض "معارك ضارية" ضدّ القوات الروسية التي تمكّنت من التقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.



وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على مواقع التواصل الاجتماعي إن "معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد"، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

