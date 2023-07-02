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شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي
أخبار دولية
2023-07-02 | 15:01
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شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي
اتهمت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية شركتي "توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية بتسويق الغاز الروسي، مؤكدة أن الأخيرة كسبت "مئات ملايين" الدولارات منذ الغزو الروسي لاوكرانيا.
وكتبت "غلوبال ويتنس" في تقريرها أن "صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل حرب ذلك البلد في أوكرانيا وفي عام 2022 قدرت قيمتها بنحو 21 مليار دولار".
وقدرت المنظمة أن "شل كسبت مئات الملايين عبر تسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي".
وفي أيار، قامت الشركة البريطانية العملاقة "بشراء وبيع حوالى 170 ألف متر مكعب من الغاز الروسي الذي نقلته ناقلة النفط نيكولاي زوبوف" كما أوضحت المنظمة.
وبحسب "غلوبال ويتنس"، فإن ثلاث شركات قامت بتسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من شركة شل: اثنتان منها روسيتان والثالثة هي شركة توتال انرجي الفرنسية.
وقالت: "رغم جرائم الحرب التي تساهم هذه التجارة بتمويلها، فهي مشروعة".
وأضافت: "لا تمنع الشركات من تسويق الغاز الروسي وخلافا للولايات المتحدة، لا الاتحاد الاوروبي ولا بريطانيا حظرا واردات الغاز الروسي"، مضيفة "على الدول الأعضاء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي التحرك".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت شركتا شل وتوتال إنرجي إنهما ملتزمتان بعقود جارية رغم انسحابهما من شراكات روسية بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.
وأكد متحدث باسم شل أن الشركة "لا يزال لديها التزامات تعاقدية طويلة الأجل".
وأضاف: "هناك معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بسبب فظائعها في أوكرانيا وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة. الأمر يعود للحكومات لاتخاذ قرار بتسويات صعبة يجب القيام بها".
من جهتها، أوضحت توتال انرجي أنها "قامت بتعليق تدريجي للأصول الروسية مع ضمان استمرار توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وهكذا تذكر توتال انرجي "بواجبها في المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة من الغاز في أوروبا (...) في إطار العقود الطويلة الأجل التي يجب أن تفي بها طالما أن الحكومات الأوروبية لا تفرض عقوبات على الغاز الروسي".
وقالت الشركة الفرنسية أيضا إنها "باعت أنشطتها في روسيا والتي لم تكن تساهم في إمداد القارة بالطاقة".
أخبار دولية
غلوبال ويتنس
توتال إنرجي
شل
الغاز الروسي
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