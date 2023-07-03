مكتب للتحقيق في جريمة العدوان ضد أوكرانيا يفتتح في لاهاي

يُفتتح الاثنين في لاهاي مكتب دولي مكلف التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا، في ما يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة القادة الروس، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



ويجمع المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا (ICPA) مدعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.



وتتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة، ويُنظهر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف.



وفي إطار افتتاح هذا المركز، يعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمرا صحافيا في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي الساعة 09,15 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت وكالة "يوروجست" في بيان.



ومن بين هؤلاء خصوصا المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب المدعي العام الأميركي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز، وفقا لـ"يوروجست".



وتضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة، منذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في نيسان 2022 من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية. وفي شباط، أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.



وقالت بروكسل إن هدف المركز يتمثل في "محاكمة المسؤولين عن غزو" أوكرانيا.

