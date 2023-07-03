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وفاة كاتبة أوكرانية أصيبت بقصف روسي في كراماتورسك

أخبار دولية
2023-07-03 | 00:51
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وفاة كاتبة أوكرانية أصيبت بقصف روسي في كراماتورسك
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وفاة كاتبة أوكرانية أصيبت بقصف روسي في كراماتورسك

توفيت السبت الكاتبة الأوكرانية فيكتوريا أميلينا التي أصيبت الثلاثاء في ضربة روسية على مطعم في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، على ما أعلنت منظمة غير حكومية أوكرانية الأحد.
      
وفي بيان، قالت منظمة PEN Ukraine غير الحكومية الذي تروج خصوصا لحرية التعبير والأدب الأوكراني: "نبلغكم بأن الكاتبة فيكتوريا أميلينا توفيت في الأول من تموز في مستشفى متشنيكوف في دنيبرو".
     
وأضافت: "وفاتها نجمت من جروح... أصيبت بها أثناء قصف" روسي لمطعم كراماتورسك. 
     
وأصيبت الكاتبة الأوكرانية البالغة 37 عاما بجروح خطرة أثناء تناول الطعام في مطعم ريا بيتزا الذي يحظى بشعبية خصوصا لدى الجيش والمتطوعين والصحافيين، ونُقِلت إلى المستشفى في دنيبرو بسبب "كسور متعددة في الجمجمة"، حسبما أفاد جراح الأعصاب فيتالي سافينكوف.
     
وكانت أميلينا برفقة ثلاث شخصيات كولومبية أصيبوا جميعا بجروح طفيفة وفقا لبيان. 

وبوفاة الكاتبة يرتفع إلى 13 عدد القتلى من جرّاء الضربة الروسية على المنشأة في كراماتورسك.

أخبار دولية

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قصف روسي

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فيكتوريا أميلينا

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