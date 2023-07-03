الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في بداية عملية واسعة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه يقصف أهدافًا في مدينة جنين بالضفّة الغربيّة المحتلّة في إطار عمليّة واسعة أدّت بحسب وزارة الصحّة الفلسطينيّة إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر.وقالت وزارة الصحّة الفلسطينيّة إنّ "مواطنًا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنين".وذكر الجيش الإسرائيلي أنّ قوّاته قصفت "مركز عمليّات مشتركة" زعم أنّه يشكّل مركز قيادة لمقاتلين من "كتيبة جنين"، وهي وحدة مسلّحة.