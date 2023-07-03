مقتل طيار فنزويلي جراء تحطم مقاتلته أثناء تدريب

قُتل طيّار فنزويلي في حادث تحطّم طائرته المقاتلة الروسيّة الصنع من طراز سوخوي-30 في شمال فنزويلا أثناء تدريب، حسبما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد.



وكتب مادورو على تويتر: "يؤسفني إبلاغكم بأنه أثناء التدريبات للاحتفال بذكرى استقلالنا، تحطّمت طائرة تابعة لسلاحنا الجوّي البوليفاري، ما تسبّب في مقتل طيّار شجاع هو الكولونيل باولينو خوسيه ميلان سابينو".



والطائرة من طراز سوخوي-30 وقد تحطّمت الأحد الساعة 9,45 (13,45 ت غ) في غوايكايبورو بولاية ميراندا، على بُعد نحو 31 كلم من كراكاس، "أثناء مشاركتها في التدريبات لعرض الخامس من تمّوز"، وفق ما أوضح سلاح الجوّ.



وقال المصدر نفسه إنّ طيّارَيْها نجحا في الخروج لكن أحدهما قتل عندما لامس الأرض.



والعرض العسكري مخصّص للاحتفال بذكرى 5 تموز 1811، يوم استقلال البلاد.