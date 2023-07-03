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تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين
أخبار دولية
2023-07-03 | 01:58
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تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين
تبدأ تايوان الإثنين مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين تسبق المناورات العسكرية السنوية الأكبر في الجزيرة، مع سعيها الى زيادة استعداداتها في مواجهة الصين.
وصعّدت بكين منذ أشهر لهجتها السياسية والعسكرية حيال تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهّد إعادتها إلى كنفها، بالقوة إذا لزم الأمر.
وتأتي مناورات إطلاق الصواريخ في مقاطعة بينغتونغ بجنوب تايوان في وقت تشهد العلاقات بين تايببه وبكين توترات متزايدة في أعقاب إجراء الصين مناورتين عسكريتين ضخمتين في محيط الجزيرة خلال العام المنصرم.
وتعود المناورات الصينية الأخيرة الى نيسان واستمرت ثلاثة أيام وشملت محاكاة فرض "تطويق كامل" لتايوان.
وتأتي المناورات الصاروخية التايوانية على خلفية تحركات جوية وبحرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه، وهو ممر بعرض 180 كيلومترا يفصل بين الجزيرة والبر الرئيسي.
والشهر الماضي، اقتربت ثماني طائرات حربية صينية من حدود المياه الإقليمية لتايوان (على مسافة 44 كبلومترا من سواحلها). وفي أيار، أبحرت حاملة الطائرات الصينية شاندونغ عبر مضيق تايوان في خطوة نادرة.
وفي موازاة التوترات العسكرية، لم يسجّل أي تحسن في العلاقات السياسية. فقد رفضت بكين التواصل مع حكومة تساي إينغ-وين الرافضة لمطالب بكين بشأن الجزيرة، منذ انتخابها رئيسة في 2016.
وأعلنت دائرة الهجرة في تايوان الأسبوع الماضي عدم منح تأشيرات دخول لمسؤولين سياحيين صينيين لحضور معرض دولي للسفر تستضيفه في تموز.
وتطرقت الدائرة في تبريرها القرار الى "الوضع العام عبر المضيق"، مشيرة الى شكوك بشأن "ضرورة وعدم قابلية تعويض" مشاركة المسؤولين الصينيين. ولم تمنح تأشيرات دخول سوى لعاملين في شركات سياحية صينية.
أخبار دولية
تايوان
مناورات صاروخية
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