الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

قتل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، ثلاثة فلسطينيين في عملية واسعة في مدينة جنين بالضفّة الغربيّة المحتلّة أدت إلى إصابة 27 آخرين أيضا بحسب وزارة الصحّة الفلسطينيّة.



وأوضحت الوزارة إنّ "حصيلة العدوان الاسرائيلي على جنين حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة :ت غ) 3 شهداء و27 جريحا بينهم 7 في حالة خطرة".



وأعلنت الوزارة أن "هناك شهيدا آخر استشهد عند مدخل مدينة البيرة الشمالي".



وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أنّه يقصف أهدافا في مدينة جنين بالضفّة الغربيّة المحتلّة في إطار "عمليّة واسعة لمكافحة الإرهاب".



وبعيد الساعة السابعة (الرابعة ت غ)، قال الجيش إن العملية متواصلة في جنين.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت للصحافيين: "نتخذ إجراءات ضد مشتبه بهم معينين".



وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنّ قوّاته قصفت "مركز عمليّات مشتركة" زعم أنّه يشكّل مركز قيادة لمقاتلين من "كتيبة جنين"، وهي وحدة مسلّحة.



وقال الجيش إنّ العمليّة استهدفت موقعًا "للمراقبة والاستطلاع"، فضلًا عن منشأة لتخزين الأسلحة ومخبأ لمَن زعم أنّهم مُسلّحون نفّذوا هجمات على أهداف إسرائيليّة خلال الأشهر الأخيرة.



وتُعتبر مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحا منتظما لمواجهات بين القوّات الإسرائيليّة والفلسطينيّين.



من جهته، قال محمود السعدي مدير جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين لوكالة فرانس برس إنّ هناك قصفًا من الجوّ وعمليّة من البرّ.



وأضاف: "قُصفت منازل ومواقع عدّة... الدخان يتصاعد من كلّ مكان".



وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيّة في بيان، إنّ "كلّ الخيارات مفتوحة لضرب العدوّ ردًّا على عدوانه في جنين".



وأضافت: "جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات"، محمّلةً "العدوّ الصهيوني كامل المسؤوليّة عن كلّ ما سيترتّب على هذا العدوان".