أربعة قتلى في حادث سير لشاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

قتل أربعة أشخاص في حادث بين شاحنة تقلّ مهاجرين بطريقة غير نظامية وحافلة صغيرة في ولاية نويفو ليون في شمال شرق المكسيك، وفق ما أعلن المعهد الوطني للهجرة.



ووقع الحادث صباح الأحد في مدينة غاليانا، حيث شارك أفراد المعهد في عمليات انقاذ المصابين مع الحرس الوطني والدفاع المدني والمسعفين.



وأفاد المعهد بالعثور على "جثث ثلاثة أشخاص كانوا في الشاحنة"، مشيرا الى أن واحدا فقط حمل وثائق "أتاحت التحديد أنه من هندوراس".



وأوضح أن القتيل الرابع كان سائقا للحافلة، في حين أصيب ثمانية مهاجرين بجروح، هم ستّة من هندوراس وواحد من الإكوادور وآخر من كوبا.



وأكد المعهد أن أحد الجرحى من المهاجرين، وهو فتى من هندوراس في السادسة عشرة من العمر، تمّ تركه ووضعه في إشراف السلطات، بينما سينال الآخرون بطاقات زائرين لأسباب انسانية.



ونقل المهاجرين على متن شاحنات وحافلات ممارسة شائعة من قبل المهرّبين. وعلى رغم ظروفها المزرية، فعمليات النقل هذه مكلفة، ويتعرض المهاجرون خلالها الى سوء المعاملة والاكتظاظ، إضافة لخطر حوادث الطرق.



وفي شباط، قتل 17 شخصا وأصيب 15 في حادث تعرضت له حافلة تقلّ مهاجرين بين ولايتي أوتشاكا (جنوب) وبويبلا (وسط). وفي الشهر نفسه، قضى ثمانية غواتيماليين وهندوراسي في حادث تعرضت له حافلة صغيرة كانوا على متنها في نويفو ليون.