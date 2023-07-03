مقتل عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية عند مكافحته حريقا مندلعا في سيارات

قضى عنصر في فرق الإطفاء يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس عندما كان يكافح حرائق أضرمت في سيارات ليل الأحد الاثنين فيما تواصلت أعمال الشغب لليلة السادسة على التوالي، على ما ذكر وزير الداخلية.



وكتب الوزير جيرالد دارمانان في تغريدة: "توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع" موضحا أن الحادث "وقع في مرآب تحت الأرض".