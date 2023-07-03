الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية عند مكافحته حريقا مندلعا في سيارات
أخبار دولية
2023-07-03 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية عند مكافحته حريقا مندلعا في سيارات
قضى عنصر في فرق الإطفاء يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس عندما كان يكافح حرائق أضرمت في سيارات ليل الأحد الاثنين فيما تواصلت أعمال الشغب لليلة السادسة على التوالي، على ما ذكر وزير الداخلية.
وكتب الوزير جيرالد دارمانان في تغريدة: "توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع" موضحا أن الحادث "وقع في مرآب تحت الأرض".
أخبار دولية
مقتل
فرق الإطفاء الفرنسية
باريس
التالي
الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب
ما صحة قطع الانترنت عن بعض الاحياء في فرنسا؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:39
مقتل عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية عند مكافحته حريقا مندلعا في سيارات
آخر الأخبار
02:39
مقتل عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية عند مكافحته حريقا مندلعا في سيارات
0
أخبار دولية
2023-05-10
باريس تفتح تحقيقًا في جريمة حرب إثر مقتل الصحافي في فرانس برس أرمان سولدين في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-10
باريس تفتح تحقيقًا في جريمة حرب إثر مقتل الصحافي في فرانس برس أرمان سولدين في أوكرانيا
0
أخبار دولية
01:00
مقتل طيار فنزويلي جراء تحطم مقاتلته أثناء تدريب
أخبار دولية
01:00
مقتل طيار فنزويلي جراء تحطم مقاتلته أثناء تدريب
0
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:10
روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في آب
أخبار دولية
06:10
روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في آب
0
أخبار دولية
05:57
السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا
أخبار دولية
05:57
السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا
0
أخبار دولية
05:46
أربعة جرحى جراء حريق اندلع في مبنى سكني في طوكيو
أخبار دولية
05:46
أربعة جرحى جراء حريق اندلع في مبنى سكني في طوكيو
0
أخبار دولية
05:45
وزير خارجية إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يضرب جنين "بقوة كبيرة"
أخبار دولية
05:45
وزير خارجية إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يضرب جنين "بقوة كبيرة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!
تقارير نشرة الاخبار
13:08
أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!
0
آخر الأخبار
2023-01-02
وفد حزب الله من بكركي: المطلوب التعاطي مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية لان بلدنا يعيش بظروف صبعة وانتخاب الرئيس له أولوية لما يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى
آخر الأخبار
2023-01-02
وفد حزب الله من بكركي: المطلوب التعاطي مع الملف الرئاسي بمسؤولية عالية لان بلدنا يعيش بظروف صبعة وانتخاب الرئيس له أولوية لما يحمل موقع الرئاسة من مسؤولية كبرى
0
أخبار دولية
2023-01-17
السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أخبار دولية
2023-01-17
السلطات الاسرائيلية تبعد إيطالية بعد التحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
0
أخبار لبنان
04:27
هاشم عبر الـ LBCI: كلام مغلوط بشأن مقاربتنا للحوار
أخبار لبنان
04:27
هاشم عبر الـ LBCI: كلام مغلوط بشأن مقاربتنا للحوار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام
تقارير نشرة الاخبار
06:51
بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام
0
أخبار لبنان
05:52
اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck
أخبار لبنان
05:52
اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck
0
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
0
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي
تقارير نشرة الاخبار
13:10
فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان
0
أخبار دولية
13:08
حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة
أخبار دولية
13:08
حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
05:19
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران
خبر عاجل
05:19
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران
3
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
4
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
5
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
6
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
7
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
8
خبر عاجل
14:00
تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
14:00
تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More