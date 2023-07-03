الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح اليوم، توقيف 157 شخصا ليل الأحد الاثنين خلال أعمال الشغب المتواصلة لليلة السادسة على التوالي بعد مقتل الفتى نائل برصاص شرطي الثلاثاء.



وأشارت الوزارة إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوى الأمنية ورصد 352 حريقا وإحراق 297 سيارة. واستهدفت أعمال الشغب أيضا مركزا للشرطة وثكنة للدرك.