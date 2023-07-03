ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في عملية الجيش الاسرائيلي في جنين إلى خمسة

ارتفعت الى خمسة حصيلة القتلى الفلسطينيين في العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة الإثنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت الوزارة في بيان: "ارتفعت حصيلة شهداء جنين الى خمسة".