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أوكرانيا تعلن استعادة 37 كيلومترا مربعا خلال أسبوع

أخبار دولية
2023-07-03 | 05:42
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أوكرانيا تعلن استعادة 37 كيلومترا مربعا خلال أسبوع
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أوكرانيا تعلن استعادة 37 كيلومترا مربعا خلال أسبوع

استعاد الجيش الأوكراني خلال اسبوع 37 كيلومتراً مربعا في شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية في إطار هجومه المضاد، على ما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار الإثنين.
     
ففي الجنوب، قالت ماليار إن "الأراضي المحررة زادت بمقدار 28,4 كيلومتراً مربعا"، ويصل بذلك إجمالي المساحة المستعادة في هذه المنطقة إلى 158 كيلومتراً مربعا منذ بدء الهجوم المضاد في مطلع حزيران.
      
وفي حين، بلغت مكاسب كييف في الشرق 9 كيلومترات مربعة فقط، بحسب ماليار التي اشارت إلى أن "العدو يقاوم بشدة. تدور مواجهات صعبة للغاية".
     
وقالت إن القوات الروسية شنت، من جانبها، هجوما في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من مدينة سفاتوفي في منطقة لوغانسك (شرق).
     
وأوضحت أن الروس "يحاولون التقدم نحو ليمان"، وهي مدينة في منطقة دونيتسك استعادها الجيش الأوكراني في الخريف الماضي.
     
وكانت ماليار قد تحدثت الأحد عن "معارك ضارية" تدور في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث "تتقدم" القوات الروسية.
     
وفي مقابلة نادرة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية الجمعة، قال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن قواته كانت مقيدة في هجومها المضاد بسبب التأخر في تسليم الأسلحة الغربية ونقص الأسلحة، وخاصة الطائرات المقاتلة. 
     
وقال عن الغربيين الذين يشتكون من بطء تقدم كييف أمام الروس: "هذا يثير استيائي".
     
وللتصدي للقوات الروسية، تقول أوكرانيا إنها تحتاج على وجه السرعة إلى تسليمها الطائرات المقاتلة الموعودة من طراز اف-16، على ما أكد قائد الجيش الاوكراني الذي اشار ايضاً إلى افتقاره للمدفعية من أجل مواجهة القصف الروسي المكثف.
      
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي الجمعة أن بلاده تقدم "كلّ مساعدة ممكنة" لكنه أقر بأن الهجوم الأوكراني المضادّ "يسير ببطء قليلًا".
     
وقال إن تزويد القوات الأوكرانية مقاتلات إف-16 أو صواريخ "أتاكمس" الدقيقة التصويب هو موضوع "مطروح" لكنّ "أيّ قرار لم يُتّخذ في شأنه حتى الآن".

أخبار دولية

أوكرانيا

القوات الروسية

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