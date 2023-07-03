وزير خارجية إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يضرب جنين "بقوة كبيرة"

أعلن وزير الخارجية إلاسرائيلي إيلي كوهين اليوم، أن القوات الإسرائيلية قصفت "بقوة كبيرة "منطقة جنين حيث قُتل سبعة فلسطينيين في أكبر عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ نحو عشرين عامًا.



وقال كوهين للصحافيين: "نحن نضرب جنين بقوة كبيرة".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، فيما تبقى المحصلة مرشحة للارتفاع لوجود إصابات حرجة". وزير خارجية إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يضرب جنين "بقوة كبيرة"