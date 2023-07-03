أربعة جرحى جراء حريق اندلع في مبنى سكني في طوكيو

أربعة جرحى جراء حريق اندلع في مبنى سكني في طوكيو

اصيب أربعة أشخاص جراء انفجار ادى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني في وسط طوكيو الاثنين، بحسب رجال الإطفاء. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون ألسنة اللهب تتصاعد من نافذة وحطام مبعثر في الشارع.



واندلع الحريق في الطابق الثاني من مبنى في حي شيمباشي التجاري حوالى الساعة 15,20 (06,20 ت غ).



واشار متحدث باسم جهاز الاطفاء لوكالة فرانس برس إلى "سماع دوي انفجار ايضا" لافتاً إلى وجود "32 سيارة اطفاء في المكان". وأضاف أن "أربعة أشخاص أصيبوا بينهم ثلاثة حافظوا على وعيهم" مشيراً إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن حالة الشخص الرابع. وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحريق.



وقال شاهد لمحطة التلفزيون العامة "ان اتش كاي" إن "الدوي كان يصم الآذان، وكأن شيئاً ضخماً ألقي من أعلى المبنى. كان انفجاراً هائلاً".واضاف ان "قصاصات من الورق تناثرت في جميع انحاء الشارع المجاور. ومن طريقة تبعثرها، أدركت على الفور أنه انفجار".