السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعًا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في تموز سيستمر في آب و"يمكن تمديده".