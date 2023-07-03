روسيا ستخفض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يوميا في آب

أعلنت روسيا اليوم، خفض صادراتها النفطية الخام بنصف مليون برميل يوميا في آب بغية "إحداث توازن في السوق" على ما أكدت.



وقال نائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية: "في إطار الجهود المبذولة بغية إحداث توازن في السوق ستخفض روسيا طوعا الامدادات إلى الأسواق النفطية بـ500 ألف برميل يوميا في آب من خلال خفض الصادرات بالكمية نفسها".