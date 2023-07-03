لندن ترحب بـ"تقدم حقيقي" تم إحرازه في العلاقات مع بروكسل

لندن ترحب بـ"تقدم حقيقي" تم إحرازه في العلاقات مع بروكسل

رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الإثنين في بروكسل بـ"تقدم حقيقي" تم إحرازه في العلاقات بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي في أعقاب إتفاق تم إبرامه حول أحكام مرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية.



وقال كليفرلي أمام البرلمان الأوروبي وبجانبه نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سيفكوفيتش: "لمسنا تقدمًا حقيقيًا وأتعهد الحفاظ على هذا المسار الإيجابي".



وأضاف أمام لجنة برلمانية مختلطة: "علينا أن نقر بأننا لن نتفق على كل شيء. لكن في علاقات يسودها حس بالمسؤولية، يمكننا إدارة خلافاتنا، مع الإستفادة القصوى من المجالات التي نتفق بشأنها".