الإتحاد الأوروبي يريد إنجاز ميثاق الهجرة رغم معارضة بودابست ووارسو

الإتحاد الأوروبي يريد إنجاز ميثاق الهجرة رغم معارضة بودابست ووارسو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي الإثنين عزمه على إتمام إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية بحلول نهاية العام بالرغم من مواجهة المشروع معارضة شديدة من المجر وبولندا.



وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "آمل أن نتمكن من إختتام هذا الملف الهام خلال نصف السنة الحالي".



وأضاف: "سيكون هذا بنظر إسبانيا أمرًا هامًا وحتى رمزيًا من وجهة نظر سياسية إذ يواجه هذا البلد منذ سنوات أزمات هجرة أظهرت الحاجة إلى المزيد من التعاون".