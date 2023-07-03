واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتدعو لحماية المدنيين

واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتدعو لحماية المدنيين

أعلنت واشنطن الإثنين أنها تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية المدنيين، وذلك بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي عملية توغل في الضفة الغربية المحتلة أوقعت 8 قتلى على الأقل.



وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية لصحافيين: "نحن ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والجماعات الإرهابية الأخرى".



وشدد المتحدّث على "ضرورة إتخاذ كل الإحتياطات الممكنة للحيلولة دون مقتل مدنيين".



كما دعت واشنطن، الحليفة الرئيسية لإسرائيل، إلى إستئناف التعاون الأمني بين الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية.