أوكرانيا تضيف شركة "يونيليفر" البريطانية العملاقة إلى قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"

أوكرانيا تضيف شركة "يونيليفر" البريطانية العملاقة إلى قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"

أدرجت أوكرانيا الإثنين شركة "يونيليفر" البريطانية العملاقة في مجال الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة على قائمتها لـ"الرعاة الدوليين للحرب" لأنها لم تنسحب من روسيا.



وقالت كييف في بيان إن "الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا أضافت شركة يونيليفر البريطانية إلى قائمتها لـ"الرعاة الدوليين للحرب"."



وأضاف البيان أن "الخطوة سببها وجود الشركة في روسيا الإتحادية وضرائبها المهمة لموازنة الدولة الروسية، ما يدعم إقتصاد المعتدي ويساهم في إستمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا".



وأشارت شركة "يونيليفر" التي تشمل علاماتها التجارية الرئيسية صابون "دوف" ومثلجات "ماغنوم" ومنظف الأسطح "سيف" إلى أنها تتمسك بموقف أصدرته في في شباط وقالت فيه إنها تواصل إدانة الحرب في أوكرانيا باعتبارها عملًا وحشيًا لا معنى له من قبل الدولة الروسية.



وكررت أنها أوقفت إستيراد وتصدير بضائعها من وإلى روسيا.

